Genova. Prosegue il buon periodo dell’AB Genovese, che ha centrato la quarta vittoria consecutiva. Si tratta del successo più netto, 21 a 6, peraltro ottenuto ai danni della Bassa Valle di Pont Saint Martin, giunta sui campi di corso Monte Grappa nel ruolo di capolista solitaria del girone Ovest.

Mentre i genovesi volano, ed ora occupano la quinta posizione in solitaria, l’altra formazione ligure sprofonda. L’Andora Bocce ha subito la quarta sconfitta di fila e resta da sola al penultimo posto in classifica. I biancazzurri sono stati nettamente battuti a Saint-Vincent dal Nus, racimolando solamente 4 punti.

Di seguito i tabellini delle due squadre liguri.

AB Genovese – Bassa Valle 21-6

Combinato: A. Dondero – M. Falconieri 24-23

Prima coppia: A. Rossi / M. Ginocchio – P. Vairos / R. Vercellino 9-5

Primo individuale: T. Micheli – S. Bonino 11-7

Terna: S. Del Bene / P. Cambiaso / E. Piccardo – R. Yeuillaz / R. Bonino / L. Cericola 6-10

Staffetta: M. Saettone / R. Foppiano – A. Pasquin / M. Golfetto 24/28, 21/27, 45/55 – 21/29 23/28 44/57

Primo tiro precisione: E. Piccardo – L. Cericola 21-14

Secondo tiro precisione: T. Micheli – R. Vercellino 17-17

Punto aggiuntivo tiri di precisione: AB Genovese – Bassa Valle 1-0

Tiro progressivo: M. Saettone – M. Falconieri 42/42 – 41/48

Tiro progressivo: R. Foppiano – M. Golfetto 37/44 – 37/48

Seconda coppia: T. Micheli / P. Cambiaso – M. Falconieri / F. Golfetto 11-0

Terza coppia: A. Rossi / F. Vaccarezza – P. Vairos / A. Fasana 11-0

Secondo individuale: M. Ginocchio – R. Bonino 11-9

Terzo individuale: M. Levaggi – L. Cericola 8-9

Arbitro: Ruggeri

Nus – Andora 23-4

Combinato: C. Gassino – G. Freccero 23-17

Prima coppia: M. Mana / U. Vuillerminaz – R. Rossi / G. Morotti 7-5

Primo individuale: M. Hugonin – P. Longagnani 11-0

Terna: A. Balmamion / D. Chadel / G. Ducourtil – L. Armato / A. Cappato / G. Gottardo 11-7

Staffetta: P. Allora / S. Carrù – S. Sciutto / G. Gandalino 26/28, 21/28, 47/56 – 22/28 20/28 42/56

Primo tiro precisione: M. Mana – P. Longagnani 10-13

Secondo tiro precisione: C. Gassino – G. Freccero 26-9

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Nus – Andora 1-0

Tiro progressivo: P. Allora – S. Sciutto 35/43 – 37/48

Tiro progressivo: S. Carrù – G. Gandalino 36/44 – 35/40

Seconda coppia: C. Gassino / I. Daudry – R. Rossi / N. Rossi 11-5

Terza coppia: A. Balmamion / G. Follis – G. Gottardo / S. Rossino 11-5

Secondo individuale: M. Mana – G. Morotti 11-6

Terzo individuale: G. Ducourtil – S. Sciutto 10-7

Arbitro: Debernardi