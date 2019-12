Big Data: StarCasino, leader tra i casinò online più visitati in Italia

I Big Data, i dati che superano gli strumenti tradizionali dei database, rappresentano oggi la nuova frontiera dell’IoT. Queste enormi raccolte di dati sono fondamentaliper comprendere fenomeni, tendenze, anche gusti se vogliamo, tramite analisi approfondite e incrociate con altri dati provenienti da fonti diverse. Tramite lo stesso sistema, è stato possibile stilare la top 10 dei casinò online più visitati dagli italiani e, consequenzialmente, la top ten dei casinò online con il maggior tempo di visita medio: un parametro che, si sa, è fondamentale per comprendere quanto forte e popolare sia un brand e quanto ampia la sua fidelizzazione sul mercato, mentre il tempo medio di visita include dei fattori imprescindibili come parametri per valutare la qualità complessiva della piattaforma da un punto di vista tecnologico e innovativo in qualche modo.



A titolo di esempio, potremmo citare il TP, ovverosia tempo di permanenza, che spesso e volentieri, quando è particolarmente elevato, è sintomo, meglio ancora parametro per valutare una interfaccia che sia quanto più user friendly, di alto valore sia dal punto di vista di User Interface sia da quello dell’User Experience. Dallo stesso tempo di permanenza dipende la qualità dei casinò games ospitati sulla piattaforma, fattore questo che evidenzia un alto grado di soddisfazione dell’utente, legato all’elevato e qualitativo livello di gameplay, ma anche ai titoli ospitati dai vari siti e dalle loro sezioni. Dalla comparazione dei dati raccolti da Giochidislots.com tramite i big data, emerge un quadro più che chiaro, per quel che riguarda i casinò online.

Nella classifica delle piattaforme più visitate domina StarCasino, il marchio di proprietà di Betsson, parte del gruppo BML Ltd, fondata nel 1963 ed attivo su tutto il mercato internazionale grazie alla sua offerta di prodotti ampia e articolata. StarCasinò èpunto fermo del settore online, come si evince dalla recensione pubblicata da Giochidislots, grazie ad un set di prodotti di gioco in larga evoluzione e che spaziano dal betting al poker al bingo fino ai più recenti Skill Games. Il marchio Betsson è l’azienda riferimento di milioni di clienti in tutto il mondo, che ha fatto dell’innovazione e dell’approccio responsabile il proprio credo. A StarCasino oggi accedono oltre 450K persone in Italia, il che lo rende il casinò online più frequentato e che, a livello nazionale, per tempo di permanenza, occupa il secondo posto. Un risultato eccezionale per un top di gamma, insomma, grazie alla alta qualità dei servizi, tra i più cliccati nel settore in tutto il web.



A StarCasino fanno seguito 888Casino e StarVegas, con un tempo di permanenza piuttosto variabile, che oscilla tra i 419K e i 354.9K: i tempi di permanenza sono inferiori, il che evidenzia come la struttura delle loro piattaforme, e la qualità dei giochi, siano decisamente inferiori rispetto ai leader del settore. Nella classifica presenti anche altri colossi del Gambling, da LeoVegas a NetBet. Il primo, inoltre, è quello che eccelle in tempo di permanenza media sul sito, segno tangibile di qualità tecnologica della piattaforma.

Le altre piattaforme, invece, sono distanti dal top di categoria per il numero unico di visite: Merkur-win, CasinoYes, Admiral, per esempio, complessivamente totalizzano, in visite, 166,1K. Per quel che invece concerne il tempo di permanenza media, è da sottolineare l’apprezzamento degli utenti per CasinoYes, che ha al suo interno registrazioni di sessioni ben oltre i 13 minuti, così come Merkur Win, che supera i 12 per sessioni. Risultati discreti anche per un portale come Betnero, che con 8:46 si avvicina al valore registrato dalla piattaforma di StarVegas, mentre decisamente scarsi i risultati registrati dagli altri due casinò del gruppo Admiral. Non vengono, ovviamente, presi in considerazione dati legati a Snai.it o a Lottomatica.