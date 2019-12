Una chiara ripresa per le Campomore Lady che impattano 1-1 nel big match contro la Biellese fra le mura amiche del Begato, ma che chiudono il 2019 con un pò di rammarico per alcuni punti lasciati per strada. Anche nella gara con le piemontesi effettivamente le occasioni per vincere non sono mancate, con le liguri che pagavano alcune defezioni fra le quali entrambi i portieri, sostituiti da Giorgia Tolomeo attaccante della juniores che si è comportata alla grande.

Tenendo poi conto che la Biellese era ed è la seconda forza del campionato dietro a quel Como che ha dato una severa lezione alle liguri, il bicchiere forse è mezzo pieno. Se poi si va a scorrere la formazione Campomoronese e si vede che manca Bargi, allora è un punto che tutt’altro che disprezzabile. Prestazione incoraggiante, anche se non ancora ai livelli di inizio stagione o dell’anno scorso, ma comunque ci pensa Tortarolo a sbloccarla, anche se poi l’errore su calcio di rigore che avrebbe potuto chiudere la gara un po’ pesa, visto che biancoviola poi pareggiano con Lavarone evitando una sconfitta che di fatto sembrava inevitabile anche per la mole di gioco vista.

Notizie buone comunque per il Campomorone visto che la classifica in vetta si accorcia e le biancoblù guadagnano un punto sul Como capolista, sconfitto dall’Agrate nel derby lombardo. Si prospetta un girone di ritorno quindi molto importante soprattutto nella sua fase iniziale quando si dovrà necessariamente fare selezione per le prime posizioni. Il Campomorone dovrà svolgere un ruolo da protagonista o restare in una zona di limbo che mal si addice ad una squadra che punta in alto.