Bavari, nuova frana sopra le case in via Livello: otto abitanti evacuati

Genova. Grossa frana a Bavari, in via Livello, sulle alture del Levante cittadino. Otto persone sono state evacuate per precauzione perché le loro case sono minacciate dall’ampio fronte di terreno che si è staccato dal versante.

I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare in tutto sette abitazioni e lo Sporting Club San Giorgio. Tra gli evacuati, che hanno trovato ospitalità da parenti, ci sono anche due disabili. Sul posto anche i tecnici del Comune.

La frana è collegata a quella del 30 novembre quando un grosso masso, due metri per due, si era staccato da una parete ed era franato sul campo sportivo Taviani. Il fatto fortunatamente era avvenuto intorno a mezzanotte quando ormai il campo era stato abbandonato dalle varie squadre che vi giocano.

Giustificati i timori di chi riteneva che l’intero versante non fosse stabile. Già due famiglie, da due diverse case, che si trovavano sulla traiettoria della “frana”, erano state fatte evacuare.