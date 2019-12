Bargagli, Luca Cappanera: “Il successo ci fa respirare, ora serve più continuità di risultati”

Genova. Si sono disputati due recuperi del campionato di Prima Categoria.

Il Bargagli, nel girone B, ha avuto la meglio (3-2) sul San Desiderio. Le reti vincenti portano la firma di Gesi, Darietto e Gibertoni (su rigore). Le due marcature del SanDe sono di Maghella e Antiga.

“È stata una partita molto tirata – dichiara mister Luca Cappanera – condizionata, nel primo tempo, da un forte vento, che ha permesso al San Desiderio di riportarsi in parità. Nella seconda frazione di gioco entrambe le compagini erano “lunghe” e la gara è stata decisa dall’episodio, del calcio di rigore, a nostro favore. Abbiamo legittimato la vittoria con un paio di azioni, nate da alcune ripartenze. Il successo ci fa respirare, dopo la sconfitta di sabato, ora dobbiamo avere più continuità, a partire dl prossimo match con la Cogornese”.

Clicca qui per consultare risultati e classifica di Prima Categoria girone B.

Il San Cipriano supera (3-1) il Prato, grazie ai goal di Fili e Turrini (doppietta), mentre la rete della bandiera è di Della Giovanna.

Clicca qui per consultare risultati e classifica di Prima Categoria girone C.

In Seconda Categoria D, termina in parità (1-1) il match tra Rossiglionese e Mele. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Trevisan, ma la reazione dei ragazzi di Milite porta al pareggio di Tamai. La Rossiglionese spreca l’occasione di aggiudicarsi la gara, sbagliando il tiro dagli undici metri con De Gregorio, che si fa parare la conclusione da Siri.

Clicca qui per consultare risultati e classifica di Seconda Categoria girone D.

In Coppa Liguria di Seconda Categoria, l’Atletico Casarza supera con un perentorio 5-1 il Cornia.