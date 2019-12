Autostrade, tamponamento in A12. Dodicenne ricoverato al Gaslini

Genova. Due ragazzi in ospedale a seguito di un tamponamento avvenuto sulla A12, tra due auto che viaggiavano verso Genova.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 nel tratto tra Chiavari e Rapallo, all’altezza, pare, di un ristringemento nei pressi della galleria Rapallo, prima della omonima uscita.

Due i feriti: una ragazzo di dodici anni, ricoverato al Gaslini per un trauma facciale, per fortuna non grave (il codice rosso per dinamica è stato abbassato a giallo durante il trasporto), e una ragazza di 18, con una ferita dovuta all’urto. Sul posto sono intervenuti, oltre ai medici del 118, anche Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade per l’Italia.

Sul posto si sono verificati disagi per la circolazione, con incolonnamenti e code in direzione Genova.