Genova. L’intervento sul viadotto Coppetta sarebbe praticamente terminato, e nei prossimi giorni partirà il disallestimento del cantiere oggi in loco.

La comunicazione arriva da Autostrade per l’Italia che, attraverso la Direzione di Tronco di Genova, ha annunciato che la criticità alla base della votazione di 70 è stata risolta, e si stanno attendendo solamente le ultime verifiche prima del definitivo via libera.

Con il cantiere saranno anche eliminati i restringimenti di carreggiata che oggi limitano il transito sul ponte, come vuole la prassi: al ricevimento della segnalazione di un voto 70, la Direzione di Tronco applica in via cautelativa le misure compensative necessarie (es. restringimenti o chiusura di corsie; limitazioni di massa per i mezzi pesanti; limitazioni per i transiti eccezionali). Viene inoltre attivata da subito una ulteriore valutazione ingegneristica affidata ad un professionista terzo, che di norma si occupa anche della progettazione dell’intervento di ripristino. Ciò ancorché il voto 70 sia spesso riferito ad un solo elemento strutturale del ponte.

Così si è proceduto per il Viadotto Coppetta, che è stato sottoposto a un intervento in somma urgenza sull’impalcato, con fine dei lavori prevista a dicembre 2019.