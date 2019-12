Autostrade, ricominciano le code sulla A10, qualche disagio anche in A12

Genova. Ricominciano i disagi sulla A10. Chi si mette in viaggio da Genova diretto verso Savona dovrà nuovamente subire gli ingorghi dovuti ai lavori sulla tratta.

Autostrade per l’Italia segnala intorno alle 12, una coda di 6 km sulla Genova-Savona-Ventimiglia (al Km 37.5 – direzione: Ventimiglia) tra Varazze e il bivio A10-inizio complanare Savona per lavori.

Dopo la giornata di ieri, in cui le code non sono state assorbite neanche con le misure d’emergenza concordate tra Aspi e Regione Liguria (ridurre l’impatto dei cantieri tra Arenzano e Savona, rendere agibili tre corsie su quattro, rendere “notturni” i cantieri sulle barriere fonoassorbenti), il timore è che la giornata, partita sotto migliori auspici, si trasformi nuovamente in un incubo per chi viaggia sulle autostrade liguri.

Oltre alla A10 qualche disagio si registra anche sulla A12: coda di 2 km sulla Genova-Livorno (Km 27.8 – direzione: Rosignano) tra Recco e Rapallo, sempre a causa dei lavori in corso.

Nel frattempo Autostrade ha fatto sapere che sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante e quello proveniente dalla stessa A12, verso Genova, prevista nella notte tra il 30 e il 31 dicembre.