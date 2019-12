Autostrade, niente aumenti d’inizio anno per pedaggi. Roma opta per rinvio adeguamenti tariffe

Genova. Niente rincari di inizio anno al casello: con l’imminente varo del decreto Milleproroghe dovrebbe arrivare anche un rinvio degli adeguamenti delle tariffe per le principali tratte autostradali, da quelle gestite da Autostrade per l’Italia alla Strada dei parchi che collega Roma a Teramo attraverso l’Appennino.

Il provvedimento, inserito dall’esecutivo, dovrebbe essere votato nei prossimi giorni, sospendendo uno dei meno graditi “balzelli” di inizio anno. L’intervento sui pedaggi è solo l’ultima novità che spunta da una bozza lievitata fino a raddoppiare rispetto ai primi testi circolati e che ora contiene un centinaio di proroghe, dal rinvio al 2022 dell’addio al mercato tutelato dell’energia fino allo slittamento a marzo per le nomine dei vertici di Agcom e Privacy.

Lo stop agli aumenti riguarda sedici società concessionarie per le quali sono scaduti i periodi regolatori. Le norme prevedono anche che gli adeguamenti tariffari avvengano in base ai nuovi criteri adottati dall’Autorità dei Trasporti, previo aggiornamento, entro fine giugno, dei piani economico-finanziari. Il nuovo sistema di calcolo potrebbe portare anche a qualche novità importante, come una inedita diminuzione delle tariffe per alcune tratte.