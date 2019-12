Autostrade liguri, la situazione in tempo reale: da oggi agibili 3 corsie su 4

Liguria. Potrebbe essere una giornata un po’ più semplice, quella di oggi, per le autostrade liguri dopo alcuni giorni “da brivido”. Da oggi infatti scatteranno le misure d’emergenza concordate ieri tra Aspi e Regione Liguria: verrà ridotto l’impatto dei cantieri che insistono nel tratto tra Arenzano e Savona a causa di due frane (torneranno agibili tre corsie su quattro, modulabili a seconda dei maggiori flussi di traffico) e la maggior parte dei cantieri legati alla messa in sicurezza delle barriere fonoassorbenti saranno operativi di notte.

Misure che, si spera, potrebbero mitigare i disagi sulla A10 dopo giornate davvero difficili. Anche ieri il tratto tra Voltri e Savona si è trasformato in un unico serpentone di auto, una coda che ha sfiorato i 30 km di lunghezza.

In ogni caso anche oggi Genova24.it monitorerà in tempo reale la situazione per aggiornare i lettori sulle condizioni delle autostrade liguri e sull’opportunità o meno di “avventurarsi” (è proprio il caso di dirlo) tra cantieri e code.

(Articolo in aggiornamento)