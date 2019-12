Autostrade, entro sera su A10 nuova corsia percorribile verso Savona

Genova. Sono in progressiva normalizzazione le condizioni di viabilità lungo la rete autostradale ligure gestita da Autostrade per l’Italia. Dopo la rimozione nelle prime ore della mattina della corsia in deviazione sulla carreggiata opposta tra Varazze e Arenzano, entro il pomeriggio è prevista la predisposizione di una seconda corsia in direzione di Savona e modulabile a seconda dei flussi prevalenti che porterà ad una normalizzazione dei tempi di percorrenza già nelle prossime ore.

A comunicarlo Autostrade per l’Italia, che sta intervenendo in queste ora per cercare di attenuare i disagi provocati dai cantieri aperti sulle autostrade genovesi e liguri.

Nel tratto compreso tra Albisola e Savona, come conseguenza di un secondo smottamento in corrispondenza del km 39 rimossa la deviazione, al momento si registrano 8 km di coda in direzione di Savona e il traffico transita su una corsia per ciascun senso di marcia.

“Il quadro della circolazione sulla rete ligure gestita da Autostrade per l’Italia sarà più favorevole già dalle prossime ore e per le settimane a venire in virtù di un piano di cantierizzazioni che prevede attività svolte prevalentemente in orario serale e notturno. In particolare, per quanto riguarda la messa in sicurezza delle barriere fonoassorbenti, i cantieri che maggiormente influiscono sulla fluidità della circolazione sono stati per la maggior parte rimossi – ad eccezione di quelli inamovibili”.