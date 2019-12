Autostrada A7, traffico interrotto per un notte tra Bolzaneto e Busalla

Genova. Sulla A7 Serravalle-Genova, per attività programmate sulla tratta, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, verso Serravalle/Milano.

In alternativasi consigliano i seguenti itinerari. Per i veicoli leggeri: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà proseguire sulla SS35 dei Giovi e rientrare sulla A7, alla stazione autostradale di Busalla, in direzione di Serravalle/Milano;

Per i mezzi pesanti: immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce fino all’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 verso Milano.