Autostrada A7, chiuso per una notte bivio con A12 per chi viaggia verso Genova

Genova. Sulla A7 Serravalle-Genova, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 17 alle 06:00 di mercoledì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante e quello proveniente dalla stessa A12, verso Genova.

Si precisa che, chi proviene dalla A12 (da Livorno/Sestri Levante) si potrà regolarmente immettere sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione di Genova.

In alternativa, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire sulla A12 Genova-Sestri Levante e uscire alla stazione autostradale di Genova est da dove, eventualmente, si potrà rientrare per poi uscire a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.