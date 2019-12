Genova. Pari e patta (1-1, Grosso; Sturaro) nel match tra Athletic Club ed Ospedaletti, valido per il campionato di Eccellenza.

La disamina tecnica della gara è affidata ad Alessio Gaspari.

“Abbiamo giocato una grande partita, siamo andati subito in vantaggio, su corner, con Grosso – afferma Gaspari – ma poi una disattenzione difensiva ed un errore del portiere, che ha provato a scartare l’attaccante, dopo un retropassaggio, ha permesso agli orange di pareggiare con Sturaro”.

Gaspari, da vero leader, spezza una lancia a favore del portiere Bartoletti.

“Il nostro estremo difensore merita tutta la massima fiducia, perché una distrazione ci può stare, dopo una miriade di super parate”.

“Dopo il loro pareggio ci siamo rimessi in carreggiata, sfiorando con Billanzone (ndr, tiro deviato in corner) e con il sottoscritto (ndr, conclusione salvata sulla linea di porta) il vantaggio”.

“Il canovaccio della gara non è cambiato neppure nel secondo tempo, nel quale siamo andati vicino al goal con Grosso, che a tu per tu con il portiere avversario Ventrice ha sparato alto e dopo non è arrivato per pochi centimetri, al tap in di testa”.

“Nel finale di gara sono entrati Zazzeri ed Ilardo per cercare di scardinare la loro difesa, ma non c’è stato nulla da fare… oggi non dovevamo vincere…”.

“Abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta – conclude Gaspari – e se lotteremo in questo modo sino alla fine del campionato, sono certo che riusciremo a centrare la salvezza”.