Genova. Nel weekend dell’Immacolata, mentre in tutta Italia si accendevano le luci degli alberi di Natale, al palasport di Vigevano era in corso la Rassegna nazionale Uisp per gruppi di pattinaggio artistico.

In questo caso le luci dei riflettori si sono accese sull’Artistic Roller Team che portava i colori di Genova in quella competizione nazionale. La società ligure presentava in gara tre gruppi e due quartetti, per un totale di quasi cinquanta atleti.

Dopo le ottime prove dei quartetti, in gara venerdì e classificatisi al quarto e al quinto posto nelle loro gare, tra sabato e domenica i genovesi hanno sbaragliato la concorrenza vincendo con tutti e tre i gruppi nelle rispettive categorie.

Le dieci ragazze del gruppo Platinum hanno conquistato il primo gradino del podio nella categoria Mini-gruppi. I sedici atleti del gruppo Silver hanno trionfato tra i Gruppi Under 16.

Infine i giovani e giovanissimi venti atleti del gruppo Ottanio, al loro esordio assoluto in una competizione di questo livello, hanno convinto la giuria e il pubblico piazzandosi primi tra i Gruppi New Folk.

Raggiante, l’allenatore Marco Marchitelli racconta le emozioni di tre giorni di gare: “In questi giorni ho dormito una media di tre ore a notte, tra prova-pista notturni, prove trucco e costumi. Stanco, ma felice! Grande gioia per la vittoria di Platinum, anche se da loro mi aspetto ancora molto e quindi ci sarà ancora molto da lavorare. Voglio fare i complimenti ai ragazzi di Silver per come stanno crescendo dentro e fuori la pista. Ma la sorpresa più inaspettata è stata la prestazione dei piccoli del gruppo Ottanio, hanno lasciato a bocca aperta anche me! Tanto lavoro e sacrifici ripagati, grazie alla squadra e a tutti i collaboratori”.

I prossimi appuntamenti per l’Artistic Roller Team saranno a Firenze a gennaio ed a Varazze a febbraio per il campionato interregionale Fisr.