Arrestato il ladro degli ospedali genovesi, ha rubato anche al Gaslini

Genova. È stato arrestato ieri mattina dai carabinieri di Quarto un ladro protagonista di diversi furti negli ospedali cittadini, anche ai danni dei piccoli pazienti del Gaslini e delle loro famiglie.

Si tratta di un 57enne originario di Crotone, V.L., residente a Genova e già gravato da precedenti penali. I carabinieri lo ritengono responsabile di cinque furti aggravati e di uno tentato, episodi avvenuti tra aprile e settembre all’interno degli ospedali Gaslini e San Martino, anche ai danni di persone ricoverate.

L’uomo si impossessava dei portafogli delle vittime e in due circostanze ha usato le carte bancomat per effettuare prelievi. Arrestato in collaborazione coi carabinieri di San Martino, è stato chiuso in carcere di Marassi. Dovrà rispondere anche di ricettazione.