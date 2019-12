Arcelor Mittal, intesa in extremis con il Governo: 40 giorni per arrivare all’accordo

Genova. Arcerlor Mittal ha firmato nel giorno dell’udienza davanti al tribunale di Milano l’intesa con i commissari del Governo per tentare di arrivare a un nuovo accordo sulla gestione degli stabilimenti ex Ilva.

L’accordo deve essere ora trovato entro il 31 gennaio.

“Siamo abbastanza soddisfatti, abbastanza perché questo è solo un preaccordo, ora c’è un percorso da fare, ma ci sono elementi per poter lavorare” ha spiegato Claudio Sforza, dg dell’Ilva in amministrazione straordinaria, uscendo dalla sala del Tribunale a Milano dove è stata firmata una pre-intesa per la negoziazione.

Il giudice civile di Milano Claudio Marangoni ha disposto il rinvio della causa tra ArcelorMittal e l’ex Ilva al 7 febbraio.

Arcelor Mittal farà il possibile per continuare nella produzione, anche se non potrà mantenere gli impegni sulla capacità produttiva, presi nella scorsa udienza, perché nel frattempo, lo scorso 10 dicembre, è arrivato il provvedimento del giudice di Taranto sullo stop all’altoforno 2. E’ questo in sintesi ciò che avrebbe detto nell’udienza a porte chiuse l’ad del gruppo franco indiano Lucia Morselli impegnandosi a fare il possibile per continuare nella produzione.

La preintesa, si legge in una nota di Arcelor Mittal, prevede “anche un investimento azionario da parte di un ente partecipato dal governo”.