Ancora un animale raro in Liguria, avvistato un fenicottero rosa tra Arenzano e Cogoleto

Cogoleto. Qualcuno sta iniziando legittimamente a chiedersi se per caso un Noè ligure stia costruendo un’arca o qualcosa di simile sulle nostre coste. Un altro animale ‘esotico’ è stato avvistato nelle ultime ore. Si tratta di un fenicottero rosa che nuota nelle acque tra Arenzano e Cogoleto abbastanza vicino alla costa da essere fotografato dal lungomare.

È l’unica specie di fenicottero che nidifica in Europa. Si trova in Francia (Camargue), Spagna, Albania, Grecia, Cipro e Portogallo.

Vive anche in Africa e in Asia meridionale (Pakistan e India). In Italia nidifica regolarmente in Emilia Romagna, Puglia, Sardegna, Sicilia e di rado in Toscana e Veneto. Per questo il suo avvistamento in Liguria è considerata una rarità.

Periodo fortunato per ornitologi e naturalisti in Liguria. Dopo le orche sempre nella zona di Pra’ era stata avvistata una rarissima sula fosca, uccello di origine tropicale, e pochi giorni dopo alla foce dell’Entella un esemplare di passera scopaiola golanera.