Allerta rossa, scuole chiuse a Genova. Le decisioni negli altri comuni

Genova. Scuole chiuse a Genova domani, venerdì 20 dicembre, a causa dell’allerta meteo rossa emanata da Arpal. Lo prevede in automatico il piano d’emergenza del Comune in base alla fase operativa di allarme della protezione civile che si attiva subito con la criticità massima per piogge diffuse. Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, compresi quelli privati, gli asili nido e le università.

Scuole chiuse anche in tutti i comuni della città metropolitana di Genova che si trovano in allerta rossa già dalle 8 del mattino. Saranno vacanze natalizie anticipate per molti studenti liguri, visto che il 20 dicembre sarebbe stato l’ultimo giorno di lezione prima della pausa.

Notizia in aggiornamento per quanto riguarda i comuni del Tigullio e della Val Fontanabuona.