Allerta rossa, in Liguria treni a velocità ridotta e servizio ridimensionato

Genova. Treni a velocità ridotta, 150 tecnici per monitorare i punti più sensibili e bus sostitutivi pronti a partire dalle stazioni. È il piano predisposto da Rfi per l’allerta rossa in vigore il 20 dicembre su tutta la Liguria.

Dalle prime ore del mattino, sarà precauzionalmente ridotta a 30 km/h la velocità fra Genova Borzoli e Prasco (linea Genova-Ovada-Acqui Terme), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa un’ora e, pertanto, una riduzione dell’offerta di trasporto di circa il 25%. La circolazione tra Prasco e Acqui Terme sarà sospesa e, compatibilmente con la percorribilità stradale, sarà attivato un servizio bus sostitutivo.

La velocità sarà precauzionalmente ridotta a 50 km/h anche sulla linea Savona – San Giuseppe (sia via Altare sia via Ferrania), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa 10 minuti, e una riduzione dell’offerta di circa il 20%.

Circa 150 addetti di Trenitalia saranno impegnati per l’assistenza e l’informazione alle persone in viaggio e nelle stazioni. Inoltre, Trenitalia ha predisposto locomotive e treni diesel per garantire la mobilità in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

Sono previsti bus nelle stazioni di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per l’eventuale attivazione di servizi sostitutivi, in base all’evolversi delle condizioni metereologiche.

Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21, consultare la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, il sito web viaggiatreno.it e i canali social del Gruppo FS Italiane: @fsnews_it; @lefrecce. È possibile ricevere informazioni in tempo reale sul proprio treno e sulla circolazione ferrovia registrandosi al servizio smart caring tramite app Trenitalia.