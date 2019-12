Genova. Quello che investirà la Liguria sarà “un sistema frontale molto intenso ma piuttosto rapido, con tantissima pioggia da scaricare e un elevato livello di pericolosità dato dal vento forte e dalle mareggiate intense”. È questa in sintesi la fotografia che Arpal restituisce dell’allerta rossa pronta a scattare su tutta la regione in un periodo decisamente fuori tempo massimo, a ridosso di Natale, quando sarebbe lecito aspettarsi la neve piuttosto che frane e possibili episodi alluvionali.

“A differenza delle perturbazioni dello scorso autunno non ci sono situazioni di blocco ad est e questo fa sperare che si tratti di un passaggio abbastanza veloce – spiega Andrea Lazzara di Arpal -. In particolare dalla mattinata ci aspettiamo un ingresso dei fenomeni a partire da ponente, poi andranno spostandosi verso levante. Avremo piogge diffuse con cumulate anche molto elevate, forti temporali e in ogni caso molti millimetri di pioggia su un terreno già provato”. E quindi, ancora una volta, attenzione alle frane, agli allagamenti improvvisi e alle risposte di rii e torrenti che per ora sono tranquilli ma possono guadagnare metri in poche ore di pioggia battente.

Chi rischia di più? “Tra le 12 e le 21 tutta la Liguria sarà in allerta rossa, quindi l’intera regione vivrà una potenziale difficoltà, locale o diffusa”, spiega Lazzara. Due, però, sono i dati preoccupanti: quello della saturazione del suolo, prossima al 100% in gran parte della regione, e quello delle precipitazioni degli ultimi trenta giorni (in pratica gli ultimi di novembre, considerando la pausa a inizio dicembre) che in alcune zone hanno superato i 1.200 millimetri, in particolare l’entroterra di Voltri e la valle Stura. Attenzione poi ai venti molto forti da sud, con raffiche previste fino a 150 km/h sui crinali, e al mare molto agitato che metterà ancora a dura prova la costa.

“L’attenuazione poi dovrebbe iniziare dal tardo pomeriggio per una completa cessazione nella notte”, riferisce Arpal. Purtroppo non finirà qui. “Sabato ci sarà una piccola pausa, poi un nuovo aumento della nuvolosità e un nuovo passaggio forse meno intenso ma comunque da monitorare sul centro-levante tra la serata di sabato e domenica mattina”.