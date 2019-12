Genova. Ancora finestrini rotti, ancora macchine danneggiate, ancora ansia notturna. Siamo ad Albaro che da oltre un mese convive con ripetuti atti vandalici compiuti da quello che gli abitanti iniziano a chiamare come il “killer dei vetri”.

Sì perchè da diverse settimane, ogni notte, va in scena il solito copione: quattro o cinque macchine vengono prese di mira, con i cristalli rotti a pietrate o con altri oggetti contundenti. Poi nessun furto di oggetti, solo il gesto di rompere.

Una strage continua di vetri che sta mettendo molta preoccupazione per i residenti: le vie coinvolte sono diverse, ma la maggior parte dei casi si è verificata in via Quarnaro e in via Amendola, ma anche in via Rosselli, via Zara, via Nizza, via Nazario Sauro.

Numerose le segnalazioni dei cittadini, che sperano nell’intervento della forza pubblica per fermare la persona, o le persone, che ogni notte entrano in azione.