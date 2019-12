Albaro, in arrivo rotatoria per incrocio via Righetti-Bovio-Rossi, una delle strade più pericolose di Genova

Genova. Troppi, incidenti, anche gravi, il cui ultimo il mese scorso: via Righetti, stando alle statistiche è una delle vie più pericolose di Genova. Per questo motivo sarà introdotto una rotatoria per mettere in sicurezza le intersezioni e far rallentare gli automobilisti.

Questa proposta è stata votata in consiglio comunale nell’ultima assemblea con l’unanimità, su proposta del consigliere di Vince Genova Costa. Nei prossimi mesi, dunque, verrà messa allo studio la costruzione di una rotatoria tra via Righetti e le vie Bovio e Rossi.

Secondo il consigliere, infatti, “La rotatoria presenta numerosi vantaggi tra cu il rallentamento da parte dei veicoli che percorrono l’intersezione, la riduzione dell’incidentalità dovuto alla flessibilità di scelta degli itinerari, compresa l’inversione di marcia e la riduzione dei “punti di conflitto”, soprattutto dove l’immissione delle strade afferenti, nei vari sensi di marcia, impone l’attraversamento di un’intera careggiata”