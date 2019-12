Al Porto Antico speciale Orientamenti con una stranger room a tema fantasy

Genova. In occasione dei festeggiamenti per il 22esimo compleanno de La città dei bambini e dei ragazzi, domani domenica 8 dicembre alle 14.30 giornata inaugurale di “Orientamenti a Natale” con la presenza dell’assessore alla formazione Ilaria Cavo: per tutto il mese di dicembre continuano le più belle e divertenti novità di Orientamenti al Porto Antico dedicate agli studenti delle scuole medie, dell’istruzione professionale e degli istituti superiori, ad ingresso gratuito presso il Modulo 1 dei Magazzini del Cotone.

“È un appuntamento pensato per le ragazze e i ragazzi fra i 12 e i 20 anni, che dimostra come si possa fare orientamento anche in maniera divertente, cogliendo l’occasione del Natale e del compleanno della Città dei Bambini”, ha commentato l’assessore Cavo. “Questa iniziativa dà il senso di un progetto come Orientamenti, che non si ferma mai e continua tutto l’anno. Con gli strumenti e le occasioni che mettiamo a disposizione i ragazzi potranno cimentarsi in laboratori sull’importanza materie tecniche e scientifiche, e anche divertirsi e capire di più se stessi dentro la Stranger Room. Io personalmente l’ho provata e assicuro che è un’esperienza stimolante per tutte le età”.

Sarà infatti disponibile una Stranger Room a tema fantasy, un’esperienza coinvolgente in una stanza segreta, con prove da superare per capire chi si vuole essere prima ancora di sapere cosa fare da grandi. Al termine del percorso verrà rivelato un profilo personale che rispecchia le proprie aspettative sul futuro (orari 14-18 da martedì a domenica, lunedì chiuso)

Sarà attivo anche un laboratorio di orientamento multidisciplinare con 15 esperimenti per testare e scoprire il proprio talento nelle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), competenze del futuro molto ricercate dalle aziende (piano 2 presso Biblioteca De Amicis – orari 9.30/12.30 e 14.00/17.00 da lunedì a venerdì).

A tutti gli studenti che l’8 dicembre entreranno nella Stranger room verranno regalati un biglietto omaggio per visitare il Galata Museo del mare e una borraccia in alluminio, oltre a un giro sulla ruota panoramica.