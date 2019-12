Aeroporto di Genova, ritardi e voli dirottati a causa del maltempo

Genova. Prima ancora che il grosso della perturbazione si dirigesse su Genova sono stati registrati alcuni disagi per i passeggeri in arrivo e in partenza all’aeroporto Cristoforo Colombo.

Stamani dirottati già tre aerei, due voli Alitalia previsti in arrivo da Roma e il Volotea da Catania che avrebbe dovuto atterrare alle 11. I voli sono stati dirottati su Pisa.

Ci sono intanto ritardi e cancellazioni nelle partenze. Cancellato l’Alitalia per Roma delle 11e25. Sempre per Fiumicino ritardi sull’Alitalia delle 10e15 spostato di due ore.

Ritardo anche per il volo in arrivo da Cagliari.

Articolo in aggiornamento