A26, su Fado e Pecetti si torna a viaggiare su due corsie ma divieto di sorpasso per i tir

Genova. Due su tre per senso di marcia. Da oggi sui viadotti Pecetti e Fado, sulla autostrada A26 tra Altare e Pra’, si torna a viaggiare su due corsie. Il 25 novembre scorso la chiusura per verifiche sulla staticità dei ponti, poi la riapertura, l’indomani, ma su una sola corsia.

Restano però limitazioni cautelative, prescritte dagli ispettori del Ministero dei Trasporti e accolte da Autostrade per l’Italia: sul Fado in direzione Nord e sul Pecetti in direzione sud si potrò viaggiare solo su due corsie, come detto, e con divieto di sorpasso da parte dei mezzi pesanti.

Nei giorni scorsi, per quattro giorni consecutivi, si sono svolte le prove di carico sui viadotti e, secondo quanto riportato da Aspi nella relazione consegnata al Mit, hanno dato esito positivo.