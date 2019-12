A12, giù nella scarpata con l’auto. Grave incidente tra Chiavari e Rapallo

Genova. Ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava con la moglie, e non è riuscito a fermare la corsa dell’auto impazzita, finendo giù in una scarpata, rotolando per 30 metri.

E’ successo alle 13,30 circa sulla A12, nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova: forse a causa delle pessime condizioni meteo, la vettura, un Suv, ha perso aderenza, volando fuori dalla carreggiata. La caduta è stata fermata da alcuni alberi.

Immediato l’intervento dei soccorsi: le due persone presenti sull’auto sono state ricoverate in codice rosso, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Intervenuto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco. Non si registrano disagi per la circolazione, al momento i soccorritori stanno rimuovendo il mezzo.