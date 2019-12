A Manarola il presepe più grande del mondo, treno straordinario da Genova

Manarola. Si rinnova anche quest’anno la magia del presepe di Manarola. Con i suoi 8 km di cavi elettrici, 17000 lampadine e più di 300 personaggi a grandezza naturale, tutti in materiali inutilizzati o riciclati, è il più grande del mondo ed è inserito nel Guinness dei primati fin dalla sua apertura nel 2007.

Nasce dalla cura e dalla passione di Mario Andreoli, ex impiegato delle ferrovie italiane, che, lampadina dopo lampadina, pecorella dopo pecorella, diede il via all’ambizioso progetto di illuminare tutta la collina con il presepe. Oggi, dopo 50 anni, il pubblico può ancora ammirare la sua incredibile opera: un’intera collina nel cuore delle Cinque Terre risplende nella notte invernale per raccontare la discesa sulla terra degli angeli, l’avvento dei pastori e il primo vagito di Gesù Bambino. Un’emozione che sa coniugare estro artistico, fede e tradizione.

Quest’anno l’inaugurazione si terrà l’8 dicembre a partire dalle 17.30 con una spettacolare ouverture che accenderà il presepe, visibile fino alla fine di gennaio 2020.

In occasione dell’accensione, che richiama ogni anno molti turisti e visitatori, Regione Liguria ha chiesto a Trenitalia di attivare un servizio straordinario di treni sulla linea Genova-La Spezia-Santo Stefano Magra.

Oltre ai treni già previsti dal servizio ordinario è stata aggiunta una partenza da Genova alle 13:10, con fermate a Genova Nervi (p. 13:23), Recco (p. 13:40), Santa Margherita Ligure (p.13:50), Rapallo (p. 13:56), Chiavari (p. 14:06), Lavagna (p. 14:12), Sestri Levante (p. 14:20), Manarola (a. 14:42 – p. 14:47), La Spezia Centrale e arrivo a Santo Stefano Magra alle 15:10.

Per il ritorno è prevista una partenza da Santo Stefano Magra alle 18:47, con fermate a La Spezia C.le (p. 19:01), Manarola (p. 19:15), Sestri Levante (p.19:40), Lavagna (p. 19:47), Chiavari (p. 19:53), Rapallo (p. 20:04), Santa Margherita Ligure (p. 20:10), Recco (p. 20:20), Genova Nervi (p. 20:33) e arrivo a Genova Brignole alle 20:50.

Le informazioni sono reperibili anche sul sito di Trenitalia a quest’indirizzo.