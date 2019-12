A Genova tornano gli appuntamenti delle “Giornate Mameliane”

Genova. Prendono il via mercoledì 4 dicembre al Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano, le “Giornate Mameliane”, con manifestazioni che comprendono momenti dedicati alle celebrazioni ufficiali ed eventi culturali intorno alla figura di Goffredo Mameli, autore con Michele Novaro del Canto degli Italiani, Inno nazionale italiano.

Due date significativamente per la storia di Genova sono il 5 dicembre 1746 e il 1 dicembre 1847: nel 1746 Genova si ribellò all’occupazione austriaca, con il famoso gesto del Balilla che al grido che l’inse fece scattare la rivolta popolare; il 10 dicembre 1847, in ricordo di quel lontano avvenimento, oltre trentamila patrioti provenienti da ogni parte d’Italia sfilarono dall’Acquasola a Oregina cantando per la prima volta in pubblico il Canto degli Italiani di Mameli e Novaro, e sventolando il vessillo tricolore.

La tradizione centenaria dello scioglimento del voto si rinnoverà martedì 10 dicembre alle ore 9.30, al Santuario di N.S. di Loreto in salita di Oregina.

Numerosi gli eventi culturali nell’ambito delle “giornate mameliane”, molti dei quali al Museo del Risorgimento – Casa natale di Giuseppe Mazzini in via Lomellini 11. Il primo, mercoledì 4 dicembre alle ore 16 (primo turno) e alle ore 17.15 (secondo turno) sarà “Finché venga il tricolore come nostro regnatore” con lettere, poesie, narrazioni, composizioni musicali da Mazzini a Verdi (testi e musiche a cura di Lorenzo Costa e José Scanu), con un intervento di Raffaella Ponte.

Sabato 7 dicembre alle 16 ci sarà la visita guidata a tema “Goffredo Mameli poeta, patriota, guerriero, nelle raccolte dell’Istituto Mazziniano” a cura di Liliana Bertuzzi (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato di Genova).

Mercoledì 11 dicembre, alle 17 verrà presentata “Il Canto degli italiani, poesia di G. Mameli e musica di M. Novaro”, edizione critica della partitura a cura di Maurizio Benedetti, Edizioni del Conservatorio di Torino, 2019. Con l’autore interverranno Roberto Iovino (musicologo già direttore del Conservatorio di Genova) e Stefano A.E. Leoni (Conservatorio di Torino – Università di Urbino).

Tutti gli eventi al Museo del Risorgimento – Casa di Mazzini sono a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione allo 010 5576430 oppure inviando una mail a biglietteriarisorgimento@comune.genova.it

Giovedì 5 dicembre presso il Monumento a Balilla, in piazza Portoria, alle 10.30 ci sarà una deposizione di corone a cura del Comune di Genova e dell’Associazione “A Compagna”.

Lunedì 9 dicembre nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, alle 17.00, si parlerà del volume “L’Italia chiamò. Goffredo Mameli poeta e guerriero” di Gabriella Airaldi (Salerno editore, 2019). Oltre all’autrice, interverranno Barbara Grosso, assessore comunale alla Cultura, Mario Isnenghi, professore emerito Università di Venezia, e Raffaella Ponte, Istituto Mazziniano – Museo del Risorgimento.

Martedì 10 dicembre, al Parco dell’Acquasola, “Un giorno da ricordare per la storia di Genova”: alle 9.30 la partenza del corteo che rievoca gli avvenimenti del 10 dicembre 1847. Percorso: Acquasola – salita S. Caterina – via Garibaldi – via Cairoli – via Lomellini – via Balbi – piazza Acquaverde -salita Oregina Santuario N.S. di Loreto (a cura di Associazione GenovApiedi info@genovapiedi.it; www.genovapiedi.it)

Sempre martedì 10 dicembre al Santuario N.S. di Loreto, in salita di Oregina, inizierà alle 9.30 la Cerimonia dello Scioglimento del Voto che, quest’anno, prevede lo Spettacolo itinerante “Fratelli d’Italia” tratto da “L’Inno d’Italia raccontato ai bambini “di Fiorella Colombo e messo in scena dai ragazzi delle classi 4salaA e 5salaA dell’Istituto Alberghiero “Marco Polo” coordinati dagli insegnanti Maurizio Borniotto, Fiorella Colombo, Flavia Pata, Mariacarla Zavaratelli. A seguire, la celebrazione della S. Messa, la Deposizione corone, i saluti delle Autorità e l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Banda musicale di Rivarolo.

Lo stesso giorno, alle 14.30, nell’aula magna del Liceo Classico e Linguistico “Colombo” (via Bellucci, 2) sarà la volta de “Il ‘Mameli’ di Ruggero Leoncavallo: un dono per Genova”, conferenza e musica con Giuseppe Tavanti, direttore dell’Accademia musicale Leoncavallo di Montecatini Terme e autore del volume “Un’idea di Ruggero Leoncavallo”. (a cura di Ufficio scolastico regionale per la Liguria e Associazione “Amici del Liceo Colombo”). Ingresso libero, fina a esaurimento dei posti.