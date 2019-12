A Genova calano scippi e borseggi, in aumento i reati informatici

Genova. Aumentano i reati informatici e quelli nei confronti delle donne, mentre calano quelli per strada e i furti in abitazione. E’ il quadro tracciato dal questore di Genova Vincenzo Ciarambino nel corso di un incontro con la stampa per gli auguri di fine anno.

Nel dettaglio i furti in generale in città sono calati di quasi il 25 per cento, i furti in abitazione calano del 37%, le rapine di quasi il 12 per cento, i borseggi del 27 per cento, solo per citare alcuni esempi.

Le truffe on line aumentano del 20% a Genova e gli incendi (+60%). In aumento anche i reati di genere: nel 2019 sono state 48 le richieste di ammonimento del questore per casi di stalking, rispetto alle 40 dell’anno precedente, mentre si è passati da 12 a 21 ammonimenti per violenze domestiche. Restano stabili i casi di minori che abusano di alcol.

“Registriamo una responsabilizzazione dei minori e dei giovani sul tema. Ma sicuramente – ha sottolineato il questore – il nostro impegno sarà rivolto sempre più su quei locali che trasgrediscono le regole vendendo alcol ai minorenni”.

Nel corso dell’incontro, Ciarambino ha anche ricordato che lo scorso anno sono stati raccolti 176 mila euro dalla vendita dei calendari della polizia, soldi che sono andati all’Unicef. Anche quest’anno il ricavato andrà all’associazione.