Corsi di formazione del Centro Sportivo Italiano

Domenica 1 Dicembre, nell’ambito del corso di istruttore di primo livello di hip hop, organizzato dal Comitato di Genova del Centro Sportivo Italiano in collaborazione con Artes, scuola di danza, musica e teatro, si è svolta una intensa giornata di formazione con parte teorica al mattino, esercitazioni pratiche e valutazione finale dei partecipanti.

E’ un rapporto consolidato nel tempo quello fra il Csi e Patrizia Campassi, direttrice artistica di Artes: diplomata insegnante di danza classica accademica alla Scala di Milano ha al suo attivo molti anni di lavoro in prestigiose realtà artistiche italiane.

Il metodo sperimentato e creato da Patrizia Campassi è oggi un piccolo trattato, da lei redatto, chiamato “Propedeutica per crescere e danzare in armonia”. Si propone di offrire idee preziose a tutti gli insegnanti, o aspiranti tali, che vogliano approfondire la didattica attraverso workshop o seminari intensivi di lavoro.

“Spunti psicologici offerti dalla disciplina stessa- ricorda sempre Patrizia Campassi- aiuteranno a far capire a chi si avvicina a queste discipline che il compito principale di un docente è educare piccoli uomini e piccole donne, rispettandoli nella loro personalità e coltivandone le peculiarità fisiche ed intellettive”

Al corso di formazione per istruttori di primo livello di hip hop ha dato il suo importante contributo, oltre a Patrizia Campassi, anche Stefano Cortinovis: ballerino versatile, con importanti esperienze fatte a New York e Los Angeles, coreografo e docente per alcune scuole ed accademie della provincia di Milano, Bergamo e Lecco.

La formazione per insegnanti di hip hop si inserisce nella strategia del Centro Sportivo Italiano che guarda, con sempre maggiore attenzione, alle discipline dette impropiamente “nuove”: quelle che riscuotono un crescente successo, soprattutto fra i giovani, perché offrono esperienze emozionali.

La danza hip hop è una disciplina di ballo, considerata anche “danza sportiva”, che proviene dal movimento Hip Hop e ne conserva le caratteristiche tecniche e culturali.

Le principali tecniche della danza di strada, street dance, sono la breakdance, il locking ,il popping e l’uprock.

Il prossimo corso di formazione organizzato dal Csi di Genova verterà su tutt’altro tema: allenatori e dirigenti delle società sportive affiliate impareranno le modalità di utilizzo del defibrillatore semi automatico, DAE.

L’appuntamento è Sabato 11 Gennaio 2020: il costo è di 50 euro per partecipante. Per iscriversi si può contattare telefonicamente:

Segreteria Centro Sportivo Genova 010.59.27.55

Gianmaria Baldi 389.150.6664

Foto 3 di 3