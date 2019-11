Zoagli, frana sulla strada per Semorile: trenta famiglie isolate

Zoagli. Trenta famiglie sono isolate nella frazione di Semorile a causa di una frana che si è abbattuta nella notte sull’unica strada per raggiungere il paese. È successo nella notte.

Al lavoro squadre dei vigili del fuoco di Genova e Rapallo per rimuovere i detriti e garantire nuovamente l’accesso all’abitato. L’interruzione è in via Solari e Queirolo, la salita che dall’Aurelia consente di raggiungere Cerisola e Semorile.

Semorile era già rimasta isolata nel 2018 durante un’ondata di maltempo sul Tigullio.