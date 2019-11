Voltri, frana in via Molinetto: una famiglia evacuata

Genova. Frana questo pomeriggio in via Molinetto a Voltri. L’intervento è stato fatto dai Vigili del fuoco a causa di uno smottamento in corrispondenza di un’abitazione che si trova al civico 6.

Sul posto anche il geologo del Comune e la polizia locale.

Tre persone (padre, madre e figlio) sono state precauzionalmente evacuate come conferma il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino. Il Comune è in attesa della relazione tecnica del geologo per decidere il tipo di intervento