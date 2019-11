Voltino di San Quirico ancora allagato, i cittadini chiedono di essere avvisati sullo smartphone

Genova. Ancora una volta il “voltino” di San Quirico all’altezza di ponte Barbieri, sulla strada dei Giovi tra Bolzaneto e Pontedecimo, sulla sponda sinistra del Polcevera, è stato chiuso per allagamento. E’ la terza volta che accade in poche settimane, ovvero in occasione di ogni ondata di maltempo.

La chiusura di quella strada comporta pesanti conseguenze sul traffico della vallata – visto che la direttrice deve essere chiusa – e sugli spostamenti quotidiani di chi abita nella zona. Per questo dal territorio arriva la richiesta di una maggiore attenzione.

In particolare Davide Ghiglione, capogruppo di Chiamami Genova nel municipio Valpolcevera, chiede – se non sarà possibile risolvere a breve il problema – che almeno i cittadini possano essere informati prontamente della chiusura della strada e del cambio del percorso dei mezzi pubblici attraverso il canale Telegram della Protezione Civile, così come avviene per altre situazioni simili.

“Ricordiamo che in caso di chiusura della strada oltre al mezzo privato – dice Ghiglione – ai residenti di San Quirico, non rimane altro che il treno delle 07.36 per dirigersi verso il centro cittadino, ma più volte abbiamo evidenziato l’assurdità di una stazione in cui la maggior parte dei treni non si fermano. Lanciamo questo appello alle istituzioni ed enti preposti nella speranza non vada nel vuoto”.