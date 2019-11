Violenza sulle donne, “Educazione all’affettività sui banchi di scuola”: lunedì il convegno della Cgil

Genova. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Camera del lavoro di Genova, insieme all’Associazione White Dove, organizza per il giorno 25 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il salone Governato della Cgil di Genova in Via San Giovanni D’Acri 6 un’iniziativa dal titolo “L’educazione all’affettività sui banchi di scuola”.

La giornata prevede la proiezione di alcuni cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto ‘FIVE MEN’ che si propone di sviluppare strategie di comunicazione per trasmettere agli uomini e ai ragazzi un messaggio chiaro di ‘tolleranza zero’ per tutte le forme di violenza contro le donne.

In particolare si propone di creare consapevolezza sul tema coinvolgendo positivamente uomini e ragazzi facendoli diventare protagonisti del cambiamento. L’appuntamento rientra tra le iniziative realizzate insieme al centro White Dove (Sportello di ascolto e di prima accoglienza dedicato agli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive) che, insieme al Centro per non subire violenza onlus, offre la propria consulenza anche presso la sede della Camera del Lavoro.

L’iniziativa è rivolta ai delegati e alle delegate della nostra organizzazione e ad alcune classi degli istituti superiori del nostro territorio al fine di affrontare il tema della violenza nelle relazioni tra i sessi da un punto di vista culturale, anche al fine di responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi e le ragazze, gli adulti di domani, nelle tematiche della parità di genere.