Genova. I problemi al viadotto Sori, sulla autostrada A12 Genova-Livorno, riguarderebbero non solo l’impalcato e l’interno dei piloni ma anche la base dei due piloni iniziali dell’infrastruttura e i traversi, dove sarebbe stata rilevata una corrosione esterna.

Lunedì, i consulenti della procura potrebbero depositare la relazione e a quel punto i magistrati potrebbero convocare Aspi per capire come intervenire e se, eventualmente, sia necessario chiudere parzialmente il tratto per iniziare lavori urgenti.

di 31 Galleria fotografica Viadotto Sori









Si tratterebbe della stessa procedura adottata lunedì scorso per i viadotti Fado e Pecetti, sulla autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, dove era stato riscontrato un grave stato di deterioramento in seguito ai sopralluoghi e rilievi dei consulenti della procura.