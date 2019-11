Viadotto Sori, operai in azione. Aspi: “Lavori programmati da tempo”

Genova. Sul viadotto Sori, sulla autostrada A12 tra Nervi e Recco, oggi è comparso un cantiere con restringimento di carreggiata. Il ponte è tra quelli al centro dell’attenzione della procura di Genova i cui periti hanno evidenziato alcune criticità, ma la riduzione di carreggiata nulla a che fare con quelle problematiche.

Questa la spiegazione ufficiale fornita dalla direzione Tronco Genova di Autostrade per l’Italia:

“Sul viadotto Sori nella giornata di oggi sono stati effettuati lavori programmati. In particolare gli operai hanno lavorato alla sostituzione di un pluviale danneggiato che causava l’accumulo di acqua alla base di una pila. Per consentire le attività si è resa necessaria la chiusura al traffico di una corsia, regolarmente riaperta alle 18.30 circa. La Direzione di Tronco di Genova di ASPI ha deciso di procedere oggi con le attività programmate, approfittando del bel tempo e in vista delle piogge previste per domani.