Viadotti, operative le squadre specializzate di Aspi per la manutenzione di superficie

Genova. Continua il nuovo corso di Autostrade per l’Italia per quanto riguarda la manutenzione dei viadotti del tronco di Genova. Dopo le tante segnalazioni, e polemiche, delle scorse settimane, Pavimental (controllata da Atlantia) ha costituito una task force di 30 addetti dedicata agli interventi di minuta manutenzione.

Le operazioni sono già partite, per effettuare in tempi rapidi interventi di manutenzione preventiva delle strutture e delle parti accessorie di ponti e viadotti. Tra i principali interventi in atto, sono previsti disgaggi e rimozione di materiali, ripristino delle superfici in calcestruzzo, manutenzione e sostituzione dei pluviali per lo scarico delle acque piovane, trattamento anticorrosivo delle armature e delle parti in acciaio, verniciature e trattamenti protettivi.

L’attività svolta è complementare e parallela al piano nazionale di manutenzione di ponti e viadotti avviato da ASPI ad inizio 2019. Tale pianificazione terrà conto anche delle segnalazioni che potranno pervenire da cittadini e comitati di residenti nelle vicinanze dei viadotti.

In particolare, la task force ligure è composta nel complesso da 30 addetti (tra carpentieri, rocciatori, autisti di mezzi di cantiere, movieri), alcuni dei quali selezionati e assunti nelle scorse settimane proprio nell’area genovese. Secondo quanto riportato dall’azienda, questo gruppo di lavoro ha già effettuato alcuni interventi nel mese di ottobre, sulla scorta delle prime segnalazioni ricevute e riferite alle campate sovrastanti abitazioni e insediamenti produttivi, come, per esempio, sul viadotto Bisagno. A partire da questa settimana avvierà in modo sistematico le attività di manutenzione sulle opere già individuate dalla Direzione di Tronco di Genova. Entro settembre 2020 saranno state interessate da tale tipologia di interventi circa 90 opere, di cui le prime 10 vedranno lavori in corso nel corrente mese di novembre.

Gli interventi si svolgeranno sia in orario diurno che nella fascia notturna, dalle 21.00 alle 6.00, sfruttando i ridotti flussi di traffico nel caso in cui i cantieri diurni comportino disagi alla circolazione. Ogni gruppo di lavoro è in grado di espletare attività sia a terra che “in quota”: queste ultime vengono svolte attraverso le migliori tecnologie a disposizione sul fronte della sicurezza sul lavoro, come ad esempio le “piattaforme PLE” dotate di lunghi bracci con cestelli in elevazione e i “By-Bridge”, come Genova24 aveva documentato a seguito delle prime segnalazioni dei cittadini.

