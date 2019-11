Viadotti, la procura chiama a rapporto Aspi per i “fratelli” Sori, Bisagno, Veilino e Nervi

Genova. Sì, ci sono dei problemi sul viadotto Sori. E probabilmente anche sul Bisagno, il Veilino, il Nervi e altri viadotti che la Procura di Genova sta tenendo sott’occhio nell’ambito delle inchieste scaturite da quella “madre”, quella nata dopo il crollo di ponte Morandi. E sì, l’ormai celebre messaggio whatsapp su quello stesso viadotto continua a essere ascrivibile alla categoria di fake news – se si parla di comunicazione – o di procurato allarme – se ci si addentra nella vicenda giudiziaria. Perché il Sori non è messo benissimo ma una cosa è diffondere allarmi sulla base di sentiti dire non comprovati, un’altra è portare avanti un lavoro complesso e che vede l’impegno di un numero consistente di tecnici, ingegneri e in genere professionisti. Quindi, riassumendo: si può continuare a viaggiare sul viadotto Sori? Certo. Potremmo continuare a farlo senza limitazioni? Beh, forse no.

Quanto accaduto per i ponti sulla autostrada A26, Pecetti e Fado, chiusi per verifiche e poi parzialmente riaperti, non è escluso possa accadere anche per il Sori, il Bisagno e il Veilino, che insieme al Nervi, si trovano sulla autostrada A12 e sono tutti stati costruiti con la stessa tecnica, negli anni Sessanta.

Dopo aver appurato che relativamente al Sori non c’è solo corrosione all’interno dei cavi in acciaio dell’infrastruttura ma anche deterioramento della struttura di cemento alla base dei piloni, fattore che potrebbe portare a problemi di staticità, la procura di Genova ha chiesto ai propri periti di verificare se le stesse criticità possa riguardare anche i viadotti “fratelli”.

Si attende che i periti depositino la relazione. Ed è quindi questione di giorni, se non di ore, una nuova convocazione dei vertici di Aspi e della direzione Tronco di Genova da parte della Procura. In quella sede si potrebbero definire nuove verifiche. E quindi, forse, eventuali chiusure e lavori.

Lavori e verifiche che nel frattempo Autostrade ha già programmato. Sul Bisagno sono in corso lavori di manutenzione complessivi, iniziati dopo il caso dei calcinacci caduti sulla zona delle Gavette. Per quanto riguarda il viadotto Sori, dopo il caso del messaggio fake, il concessionario aveva prodotto una nota: “Il viadotto Sori è assolutamente sicuro e non presenta alcuna anomalia che ne influenzi il comportamento statico – si legge – Il Sori è stato, infatti, oggetto di una recente ispezione da parte di una qualificata società esterna di ingegneria su tutta la struttura, comprese le sue parti interne”.

Rispetto alla caduta di acque piovane dal ponte le verifiche effettuate dai tecnici della direzione di Tronco hanno comunque “rilevato la necessità di un intervento al sistema di smaltimento delle acque, che però non inficia la staticità del viadotto”. L’intervento è già stato programmato per la prossima settimana e verrà eseguito da parte della task force attivata dalla direzione di Tronco di Genova per la manutenzione di superficie sulle opere della rete di competenza.

I ponti tenuti sott’occhio sono 20 in Liguria, 28 in tutta Italia. I pm sospettano falsi o omissioni su Pecetti, Fado, Gargassa, Gorsexio, Vagnina, Biscione sud, Stura III sull’A26, il Sei Luci, il Teiro, Costa, Ponticello ad Archi, Schiantapetto e Letimbro sulla A10, Veilino, BIsagno, Nervi, Soro e Recco sulla A12, Scrivia e Coppetta (A7), Bormida Nord, Carlo Alberto, Ferrato e Baudassina, ponte Monferrato (tratto A26 già in Piemonete), Paolillo (A16), Moro e foglia (A14).