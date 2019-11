Viabilità, traffico bloccato sulla A10 in direzione Genova. Primi rallentamenti su A7

Genova. Giornata da bollino nerissimo per il nodo autostradale di Genova, colpito dalla chiusura della A26 predisposta per consentire alcuni controlli sui viadotti.

I primi problemi si stanno verificando, come prevedibile, sulla A10, in direzione Genova, dove molte auto e mezzi pesanti stanno raggiungendo il nodo di Genova Ovest per prendere l’A7.

A7 sulla quale persistono ancora alcuni cantieri che danno qualche disagi per il flusso, obbligando a rallentamenti e locali incolonnamenti.

Ma, come abbiamo verificato sulle strade, fino alle 8,30 il traffico sembra reggere, in attesa delle ore di punta.