Viabilità, la situazione delle strade a Genova: riaperto corso Perrone a senso unico alternato

Genova. In mezzo all’emergenza arriva una buona notizia per la viabilità cittadina. È stato riaperto a senso unico alternato, regolato da un semaforo, il tratto di corso Perrone interessato dalla grossa frana che aveva isolato 120 abitazioni sabato scorso.

Il fronte che si era distaccato sul versante dell’orto collettivo sotto Coronata è stato messo in sicurezza e dunque si può transitare su una parte della carreggiata. Aperte anche via Borzoli e via Ferri, nelle zone colpite dall’esondazione del rio Fegino.

Chiuso, invece, il sottopasso di via San Quirico per il consueto allagamento. A Sestri Ponente ancora chiusa via Chiaravagna tra via Arrivabene e via Da Bissone per un muro pericolante sul torrente. In zona Voltri, oltre all’interruzione dell’Aurelia tra Vesima e Arenzano che dovrebbe risolversi alla fine della settimana, per tutta la durata dell’allerta è interdetta ai veicoli via Nuova di Crevari per un altro smottamento.