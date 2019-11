Viabilità, code in sopraelevata direzione ponente. Elicoidale San Benigno bloccato

Genova. Rallentamenti e code sono segnalati in questi minuti sulla strada sopraelevata Aldo Moro, in direzione ponente.

La causa è il mancato assorbimento del traffico urbano sulla rete autostradale: il nodo di San Benigno, infatti, come spesso accade in queste ore del giorno, soprattutto in caso di pioggia, è in tilt, con le intersezioni in entrata ed uscita bloccate, tanto che anche il flusso in uscita dalla A7 è in difficoltà.

Si segnalano anche le consuete code in uscita a Genova Aeroporto, sulla A10, dove si procede a passo d’uomo per diversi chilometri,