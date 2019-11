Viabilità, chiude bypass di via Perlasca dalle 6 di domani, per cantiere pila 10

Genova. Per esigenze legate alle lavorazioni del cantiere di ricostruzione del nuovo Viadotto Polcevera che riguardano in particolare la Pila 10, si rende necessaria la chiusura al traffico veicolare del bypass di via Perlasca dalle ore 6 di domani mattina, 18 novembre.

Al momento non è chiaro fino a quando, visto che sulla nota stampa emessa dalla struttura commissariale si parla di “fino a cessate operazioni”.

La decisione, prevista come eventualità, complicherà non poco la viabilità della Valpolcevera, che potrà contare sulle strada sull’altra sponda del Polcevera, oltre che via Fillak.