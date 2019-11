Via Casaregis, ingorghi per semaforo troppo breve: “Mezz’ora per fare pochi metri”

Genova. Decine di minuti per fare pochi metri. Questo il destino di chi al mattino transita in via Casaregis, complice il traffico sostenuto, qualche parcheggio “ingombrante”, ma soprattutto un semaforo con il verde dalla durata limitata.

La denuncia arriva da diversi automobilisti e abitanti del quartiere della Foce, che tutti i giorni devono mettere in conto almeno una mezz’ora in più per percorrere le poche decine di metri della strada: “Il problema è il semaforo dell’incrocio con via Barabino – ci segnala un lettore – che ha solo 30 secondo di verde contro i 90 di rosso e che crea congestione”.

Il problema è noto da tempo, e potrebbe essere dovuto o ad una programmazione poco attenta o ad un guasto all’impianto. Sui gruppi social sono in molti a lamentarsi della situazione, richiedendo un intervento.

Secondo Luca Rinaldi, consigliere municipale eletto con Direzione Italia, il problema dovrebbe risolversi a breve con la nuova viabilità momentanea prevista con l’aggiornamento dei lavori del cantiere sul Bisagno, ma sono in molti ad mostrarsi preoccupati. Mentre, immobili, aspettano il verde.