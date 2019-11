Venerdì il consigliere comunale Gambino relatore a una conferenza di Lealtà Azione

Genova. Il consigliere comunale delegato alla protezione civile Sergio Gambino parteciperà venerdì sera come relatore a una conferenza-dibattito organizzata dal movimento di estrema destra Lealtà Azione.

La conferenza, dal titolo “Dalla nascita dei moderni stati nazionali al mondialismo” vede come altro relatore il giornalista e storico di destra Alberto Rosselli.

La simpatia del consigliere delegato Gambino per i militanti di Lealtà Azione è piuttosto nota: un paio di anni fa fu oggetto di forti polemiche la sua partecipazione a una commemorazione dei caduti dell’Rsi organizzata da Lealtà Azione con la fascia tricolore in rappresentanza del Comune di Genova, rappresentanza poi sconfessata dal sindaco Bucci.

Gambino in forma privata ha continuato in questi anni a partecipare alle iniziative di Lealtà Azione ed aveva anche partecipato sempre in forma privata alla festa di inaugurazione della nuova sede dei militanti di estrema destra, la Superba di viale Cembrano a Sturla.

Ma fino ad oggi il suo nome non era ancora apparso, esplicito, come relatore di un’iniziativa del movimento. “Mi hanno invitato a un evento centrato sulla prima guerra mondiale dove non si parla di fascismo – dice Gambino a Genova24 – e ho deciso di accettare l’invito perché si tratta di una conferenza di tipo storico a cui partecipo come privato cittadino”.