Valpolcevera allagata, la situazione dei bus Amt: ancora ferme le linee 53 verso Borzoli e 74 verso Murta

Genova. Dopo un avvio del servizio piuttosto difficile sta piano piano tornando alla normalità la situazione dei bus Amt in Valpolcevera. Questa notte infatti insieme a via Fillak, a Sampierdarena si è anche allagata anche la rimessa dell’Amt.

Problemi con alcuni mezzi, quindi intorno alle 5 e problemi anche per far arrivare il personale in Rimessa. L’azienda ha quindi cominciato a inviare mezzi dalle rimesse Mangini e dalle Gavette.

Ora la situazione sulle arterie principali sta tornando per ora alla normalità

Resta qualche problema in Valpolcevera: ferme al momento le line 53 da Rivarolo a Borzoli è ferma, così come la linea 74 da Bolzaneto a Murta.

A Sestri ponente limitazioni per la linea 158 che si ferma in via Rivabene e a Coronata dove il 62 non arriva a Testa di cavallo ma si ferma al cimitero.