Valle Stura, ancora smottamenti sulle strade. Senso unico alternato sulla provinciale

Genova. Nuovo smottamento in località Maddalena, in Valle Stura, sulla provinciale 456 che collega i comuni della vallata.

Il movimento è nella stessa zona già franata ma spostato verso Masone, mentre la frana sembra non essersi mossa. La strada è temporaneamente aperta a senso unico alternato con passaggio gestito dalla polizia locale. Sul posto è presente anche il personale di ANAS, in attesa di un sopralluogo tecnico da parte di un geologo.

Nel frattempo è stato attivato il bus sostitutivo del servizio ferroviario, da questa notte in tilt per problemi alla linea elettrica, mentre è stato deciso il divieto di passaggio per tutti i mezzi larghi oltre i 2 metri.

Non si registrano particolari nuove criticità per gli abitanti della vallata: a Campo Ligure, come previsto, 12 persone hanno passato la notte fuori casa per precauzione, mentre a Rossiglione non si registrano sfollati.