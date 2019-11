Val Bisagno, bus in panne in via Piacenza: traffico in tilt dalla vallata al centro

Genova. Un autobus in panne, fermo, in piena ora di punta e il già delicato equilibrio della viabilità in Val Bisagno si è rotto inevitabilmente. Mattinata in coda per gli abitanti dei quartieri da San Gottardo in su.

Un bus Amt della linea 14 si è rotto all’altezza di via Piacenza e non è stato semplice spostarlo e far defluire nuovamente il traffico.

Sul posto pattuglie della polizia locale che si sono anche occupate di deviare oltre il torrente le altre linee di trasporto pubblico.