Genova. Per restare in vetta alla classifica, si sa, non c’è niente di meglio che continuare a vincere. La ricetta è semplice, metterla in pratica lo è un po’ meno. Ma a quanto pare le leonesse della PSA Olympia di coach Matteo Zanoni ci hanno davvero preso gusto perché, anche stavolta, contro la Play Asti Chieri ’76 è arrivato un netto 3-0 che conferma le gialloblù in cima alla graduatoria del girone di Serie B2.

Primo set più combattuto, con la PSA Olympia che riesce comunque a portare a casa il punto vincendo 25-20. Gli altri due set, invece, scivolano via con maggior semplicità: 25-16 e 25-14 i parziali e terza vittoria su tre gare messa in cassaforte.

“Un’altra grande vittoria – commenta il patron Giorgio Parodi -. Ottima prestazione da parte di tutte le ragazze, con capitan Bilamour e Silvia Antonaci praticamente perfette. Avanti così, testa bassa e lavorare sodo in palestra. La strada è lunga”.

Festeggia anche l’altra squadra genovese. La Serteco Volley School si è imposta per 3 a 0 a Cuneo sulla Bosca Ubi Banca. Le arancionere hanno lottato in tutti e tre i set contro avversarie decise a non mollare, ma sono sempre riuscite a spuntarla grazie ad una maggiore decisione e alla concentrazione nei momenti chiave.

I parziali, 22-25, 22-25, 20-25, raccontano al meglio l’equilibrio in campo. Per la formazione allenata da Ivana Druetti è il primo successo, che vale la settima posizione in classifica.

“Le nostre coccinelle hanno ottime qualità e sapevamo che avrebbero reagito alla grande dopo la sconfitta della prima giornata. Complimenti a Ivana Druetti, al vice Schembri e a tutto lo staff per questo successo. Abbiamo un gruppo molto giovane di qualità e sono sicuro che faremo un buon campionato” commenta il presidente Giorgio Parodi.

Sabato 9 novembre alle ore 18 la Serteco Volley School ospiterà l’Acqua Calizzano Carcare, mentre alle ore 18 di domenica 10 novembre la PSA Olympia sarà ospite dell’Ascot Labormet Due Torino Play.