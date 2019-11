Un calendario dell’avvento per svelare i segreti dell’artigianato genovese

Genova. Anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative legate al Natale, l’Assessorato Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi ha deciso di realizzare un calendario dell’Avvento molto speciale, legato all’artigianato cittadino, che racconterà – anche attraverso le nuove generazioni genovesi, coinvolte in visite guidate e laboratori – i mestieri tradizionali della nostra città.

Verranno realizzati video che ogni giorno, a partire dal 1° dicembre, mostreranno un mestiere artigianale differente, con un conto alla rovescia verso il Natale come nel classico calendario dell’Avvento. Il calendario potrà essere condiviso e “sfogliato” ogni giorno da cittadini e appassionati di Genova sulla pagina Facebook “Comune di Genova – Genoa Municipality”.

Sarà un’edizione, quella di quest’anno, volta a valorizzare i mestieri artigiani, pronta a diffondere le conoscenze in un’ottica del “saper fare”, rivolta ai giovani e non solo. Molti i settori artigianali che saranno coinvolti: dal food del cioccolato alla manualità della ceramica, del vetro e della composizione floreale, e ancora restauro artigianale, panificazione e, immancabile, la più classica e nota focaccia.

«Ringraziamo Confartigianato, CNA e gli artigiani afferenti al marchio “ARTIGIANI IN LIGURIA”, che con la loro disponibilità ci hanno permesso di individuare imprese disponibili al progetto e a coinvolgere, con visite, i piccoli genovesi – dichiara l’assessore Paola Bordilli –. Vorremmo che non solo loro, ma anche gli adulti, potessero trovare serenità nello “sfogliare” un calendario dell’Avvento virtuale, ma allo stesso tempo molto concreto, che mostra bellezza, fatica e arte di mestieri che fanno parte delle nostre tradizioni, il nostro lavoro che da dignità e valore alle nostre vite e alla storia della nostra città».

«Ringrazio il Comune di Genova per il Calendario dell’Avvento – sottolinea don Nicolò Anselmi –. L’Avvento è il tempo dell’attesa. Tutti desideriamo amore, pace, gioia, serenità. Per chi è credente nasce Gesù, il Figlio di Dio. A lui chiediamo ogni bene per la nostra città. Le botteghe artigiane sono luoghi di speranza e di amore».

«CNA è molto orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione del calendario dell’avvento targato artigiani in Liguria – dichiara Barbara Banchero, direttore CNA Genova –. L’idea di raccontare l’artigianato attraverso gli occhi dei bimbi che ‘guardano ‘ agli antichi mestieri è uno splendido modo per valorizzare tutti quegli imprenditori che, spesso in sordina, tengono alto il nome del saper fare ligure e genovese. Le imprese coinvolte, 15 per CNA, hanno apprezzato particolarmente questa iniziativa del Comune e hanno subito aderito con entusiasmo. Auspichiamo che sempre più venga dato spazio all’artigianato e alle piccole imprese, senza le quali non potrà esserci sviluppo e presidio del territorio che oggi più che mai devono essere la nostra priorità»

«Il calendario dell’avvento rappresenta un simpatico percorso di avvicinamento al Natale -sottolinea Felice Negri, presidente dell’associazione artigiani Confartigianato di Genova- che vede per la prima volta coinvolte, grazie alla sensibilità dell’assessore all’artigianato Bordilli, le nostre imprese genovesi di eccellenza. Ogni giorno bambini e adulti potranno aprire la “porta” di una bottega di qualità e scoprire il mondo magico e variopinto dell’artigianato».